Krimi Soome avariide statistikas torkavad silma eestlased Ohtuleht.ee , täna, 17:37

Teet Malsroos

Soome ringhääling Yle kirjutab pikemas ülevaates välismaalaste poolt tehtud liiklusrikkumistest ja avariidest, sest hiljuti on Soomes toimunud ka mitmeid välismaalaste põhjustatud liiklusõnnetusi, millel on olnud väga rasked tagajärjed. Muuhulgas mainitakse, et liiklusõnnetuste arvu poolest hoiavad kindlat esikohta eestlased.