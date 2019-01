Valimisteenistuse juht: on teoreetiline võimalus, et riigikogu valimistel tehakse inforünnakuid 

Kuid esmalt on vaja inimesi, kes oleksid nõus hääli lugema. Vinkli sõnul tuleb meeskonnaga varustada 451 komisjoni. See pole alati sugugi kerge, seda eriti suurtes keskustes nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu, sest napib inimesi, kes soostuksid komisjonitööd tegema. „Raske öelda, mis see läbiv probleem on, aga üks neist on see, et komisjoni töö toimub pika perioodi jooksul [eelhääletamine ja valimispäev], mille sisse jääb ka vabariigi aastapäev,“ rääkis ta.