PROKURATUUR: Paavo Pettai jutt, kuidas ta Savisaare käest 475 000 eurot kahtlast raha sai, eksmeeri uurimise alla tagasi ei vii 

„Üks hetk Edgar Savisaar ütles mulle, et tegelikult on võimalik raha saada välismaalt. Raha on loengute eest ja raamatute eest saadud honorar. Raha aga asub Šveitsis ja seda on võimalik Eestisse tuua. Ja siis me sõitsime koos Šveitsi“ rääkis Pettai saates, kuidas käis toonase linnapeaga välismaal raha järel. Prokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik kinnitab, et prokuratuur on varasemalt juba uurinud mainitud rahasummat. „Rahasumma päritolu aga ei tuvastatud ning kuriteokahtluseni ei jõutud,“ sõnab ta. Kas see tähendab, et eksmeeri üle ei saa kohut mõista isegi juhul, kui peaks ilmnema uus kahtlus, et Savisaar on minevikus mõne kuriteo toime pannud? „Kui ilmnevad viited kuriteole, siis kindlasti alustatakse menetlus ja selgitatakse välja ka kõik asjaolud. Iga menetluse puhul otsustatakse aga eraldi, kas ja kelle üle kohut mõistetakse ning spekuleerida selle üle ei saa,“ sõnas Kivistik.