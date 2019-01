Monaco printsess on oma beebi isast juba lahus? 

Viimastel nädalatel on nii Prantsuse, Hispaania kui ka Briti uudisteväljaanded kirjutanud noorpaari lahkuminekust. Kõmu läks nii suureks, et Monaco printsessi Caroline'i tütar Charlotte (34) ning Bondi-tüdruk Carole Bouquet' poeg Dimitri (37) tegid USA ajakirjale People ametliku avalduse.

Pariisis tegutsev pressiesindaja Dominique Segall nimetab kõlakaid alusetuks ning seda väärinfot küüniliseks. Tema sõnul on selliste juttude ainus eesmärk raha teenida. Segalli sõnul on noorpaar palunud oma advokaadil laimajate vastu kohtuskäiku alustada.

People'i teatel on Charlotte ja Dimitri tundnud teineteist juba aastaid, kuid armulugu sai alguse 2016. aasta detsembris. Charlotte'il on nelja-aastane poeg armusuhtest prantsuse koomiku Gad Elmaleh'ga, Dimitril aga seitsmeaastane tütar, kelle ema on tema eksabikaasa, vene modell Maša Novosjolova.