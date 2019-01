Vannituba.ee: aurusaun aitab vabaneda pingetest ning lõdvestuda! 

Vannituba.ee on pakkunud juba üle nelja aasta kvaliteetseid aurusaunu Leedust (tootja Etovis) ja Itaaliast (tootja Hafro Geromin). Toodetega saab tutvuda Vannituba.ee salongis Järve keskuses (Tallinnas), mis on avatud iga päev 10.00-20.00 või kodulehel www.vannituba.ee .

Aurusaunu on erinevates mõõtudes ja erinevate funktsioonidega. See tähendab, et aurusauna võib kasutada ka lihtsalt dušikabiinina, kui auru võtta ei taha. Mõned on väikese vanniga, kus on mugav lastel sulistada. Teatud mudelitele on võimalik lisada ka massaažisüsteemid.