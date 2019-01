Ashley Judd jäi kohtus Harvey Weinsteinile alla 

Kuigi "Sõrmuste isanda" režissöör Peter Jackson on tunnistanud, et Weinstein mõjutas teda Juddi ning ka Mira Sorvino teenetest loobuma, andis USA föderaalkohus Weinsteinile õiguse. TMZ.comi teatel ei võtnud föderaalkohtunik Juddi hagi menetlusse, kuna väitis, et näitlejanna ja produtsendi suhet ei saa seadusega määratleda.