Võimsalt salenenud Mel Gibson poseeris koos noore pruudiga 

Mel poseeris hiljuti Los Angelese galaõhtul koos oma kauni nooriku, 28aastase Rosalind Rossiga. Paarikesel on ühine poeg Lars, kes sündis 2017. aasta jaanuaris. Eksabikaasa Robyniga on Melil seitse last, kellest osa on Rosalindist tunduvalt vanemad.