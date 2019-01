ARUSAAMATU: Üks politseinik tunnistas end kuriteos süüdi, teine mõisteti sarnases süüdistuses õigeks  

Vennad Edik ja Šurik jäid pikale veninud kohtuasja lõppvaatuses neile süüks pandud vägivallatsemise siiski süüdi, kui veidi kergemate karitustega pääsesid nemadki. Tõdedes, et õiglus võidutses teises kohtuastmes, võikski sellele kentsakale kohtuloole punkti panna, aga…

Neljapäev hommikul edastas artikliga tutvunud Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova Õhtulehele täpsustuse, et „antud kriminaalmenetluse raames oli süüdistus esitatud kahele politseinikule“. Tõepoolest, nagu nüüd selgub oli prokuratuur lisaks Antonile esitanud samasuguse süüdistuse tegevusetuses ja tahtlikus kaasaaitamisest ka tema nooremale kolleegile Alekseile (33), ühele neljast patrullpolitseinikust, kes 2016. aasta 12. augusti õhtul Kohtla-Järvel oma töökohustuste täitmisel Ediku ja Šuriku omakohtu tunnistajaks sattusid.

Iga kuritegu on kordumatu ja nende taga on või võivad olla väga erinevad inimesed. Kui keegi võtab süü omaks ja sõlmib prokuröriga karistuse osas kokkuleppe, peaks ta aga olema väga ettevaatlik: seda, kas ikka on tegu kuriteoga või mitte, teavad vaid asjatundjad!