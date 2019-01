Lausing Keskerakonna rahastamisskandaalist: seotus toiduahelaga hoiab teised vait 

"Tunnustan Evelyn Seppa südamepuistamise eest. Ilmselt tal on see kaua hingel pakitsenud, nii oli ka minuga," kirjutas Lausing Facebookis.

"Neid, kes tahavad rääkida, on veel, kuid nad ei saa seda teha tulenevalt oma ametipostist, seotusest toitumisahelaga ja hirmust tuleviku ees. Neid, kes rahadega tegelesid, on nii Keskerakonna kui ka Tallinna linna tänaste juhtide seas," lisas ta.

Samas sõnas endine poliitik, et ei õigeks, et neid asju tõstetakse üles just enne riigikogu valimisi, sest probleem pole tema sõnul seotud ainult valimistega, vaid on läbiv ja igapäevane meie parteides ja ühiskonnas.