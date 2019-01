„Tšau-tšau, miski muu ei kõlba!“ Trump pakkus demokraatidele kommi, kuid nood keelduvad endiselt piirimüüri rahastamisest 

Trump lahkus kohtumiselt Kongressi esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi ja senati vähemusliidri Chuck Schumeriga kibedas meeleolus. Tema nõuab endiselt enam kui 5 miljardit dollarit USA-Mehhiko piirimüüri tarbeks, demokraadid aga ei ole nõus selleks valitsuse eelarvest sentigi kulutama. USA valitsuse osaline tööseisak ähvardab muutuda riigi ajaloo kõige pikemaks. See päev saabub laupäeval (seni kõige pikem tööseisak kestis 1995.-1996. aasta vahetusel, kui presidendiks oli Bill Clinton).

Küsimus on selles, et Kongressi mõlemad kojad peavad kinnitama valitsuse töö järgmise eelarve. 75 protsenti eelarvest oli juba koos ja kinnitatud ning kogu segadus puudutab vaid ülejäänud veerandit. President ilma müürirahata eelarvet näha ei taha.

Chuck Schumeri sõnul küsis president spiiker Pelosilt otse: „Kas sa toetad minu piirimüüri?“ Pelosi vastas eitavalt, mille peale Trump teatas: „No siis pole meil millestki rääkida,“ ning jalutas minema. Enne seda üritanud Schumer meenutada, et valitsuse töö osalise seisaku tõttu töötavad ligi 800 000 valitsuse töötajat tasuta või on üldse palgata puhkusel. Nende seas näiteks lennujaamade turvatöötajad. „Miks te ei võiks valitsust taasavada ja lõpetada inimestele kahju tegemine?“ küsis Schumer. President vastas: „Ma üritan õiget asja teha. Asi pole poliitikas.“ Hiljem kirjutas nördinud president Twitteris, et Nancy [Pelosi] öelnud EI, mispeale „mina ütlesin tšau-tšau, miski muu ei kõlba!“.