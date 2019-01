PIDAS VASTU VAID NELI KUUD: Ruhnu uus vallavanem Siim Avi loobus ametist 

Koloriitne juristiharidusega Siim Avi on varem juhtinud Piirissaare ja ka Kõpu väikevalda, mis nüüdseks on haldusreformiga kaardilt pühitud. Möödunud aasta augusti lõpul saatis Õhtuleht parteitu Avi vahetult ametisse asumise eel hoopis rongile. Nimelt tahtis Avi enne saarele asumist täita oma vanaemale antud lubaduse käia Petseri kloostris. Petserist võeti saarerahvale kaasa õnnistus ja patakas vererõhutablette. Toona tõdes Avi väikese muigega, et õnnistus kulub ära ka talle endale, kuna mandrilt tulijale vaadatakse algul ikka hindavalt otsa.

Vallavanem nendib, et ka kaks tema eelkäijat olid mandrimehed ja lahkusid saarelt omal soovil. Avi sõnul on vallavanema koht alati ajutine, ükskõik, kui kaua seda ka pidada. Tal on kavas suunduda väikeettevõtlusse ning lisaks jätkata volikogu revisjonikomisjoni esimehena Viljandimaal asuvas Põhja-Sakala vallas.