77 PÄEVA BREXITINI: valitsus ja parlament on üha tulisemas tülis

Valitsus asus kohe spiikrit kritiseerima. Siinkohal ei tohi unustada, et Suurbritannias on valitsuse liikmed samal ajal ka parlamendiliikmed ja et Brexiti küsimuses pole üksmeelt valitsuses ega parlamendis. Valitsus ja parlament on omavahel tülis ja see aina süveneb. Kumb otsustab Brexiti saatuse? Oluline on ka meenutada, et 2016. aastal toimunud rahvahääletuse järel saavutas pealtnäha kõrvaline isik, ärinaine Gina Miller, kohtus selle, et valitsuse saavutatud Brexiti lepe pannakse üldse parlamendis hääletusele.

VÕITLUSTANNER: Suurbritannia peaminister parlamendi alamkojas Brexiti lepingut kaitsmas. 15. jaanuaril pannakse see leping seal hääletusele. AP/Scanpix

Praegu arutab parlament seda uuesti ning ka praegu arvatakse, et lepe kukub hääletusel läbi. Ent sel nädalal on parlament siiski saavutanud ajavõidu: kui lepe kukub läbi, siis on Mayl vaid kolm päeva aega (varasema kolme nädala asemel), et uue plaaniga välja tulla. Seni on May järjest korrutanud, et Euroopa Liidust leppeta lahkumise vältimiseks on vaja hääletada leppe poolt. Parlament ei ole leppega rahul, sest Põhja-Iirimaa kaudu näib see riiki jäädavalt Brüsseli külge siduvat, ent leppeta lahkuda ka ei taheta. May on samas jäik: alternatiivid ei tule kõne allagi ja lahkutakse 29. märtsil. Seega arvatakse, et May loodab lihtsalt aega võita ja siis tulebki leppeta lahkumine, mida mitmed vaatlejad peavad katastroofiks.