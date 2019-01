GALERII | Vahur Afanasjev: „Kirjaniku roll on panna inimesed mõtlema.“ 

„Tartu on terve Lõuna-Eesti pealinn, selle piirkonna käed on Peipsis, juuksed Võrtsus ja jalad Valmieras,“ selgitab Afanasjev, miks ta ei soovi end ja oma loomingut piirata üksnes Tartu linnaga.

„Tartusse peaks inimesi juurde tulema,“ võtab Afanasjev kinni Ehini poolt õhkuvisatud mõttest, et siit mujale lahkunud kirjanikud tuleks Tartusse tagasi meelitada. „Tartu on tuhandeaastane linn, mis on alati olnud rahvusvaheline. Kui käia kalmistute vanades osades ja lugeda hauakividelt nimesid, siis saab see väga selgeks. Pärast sovetijama on Tartust saanud jälle rahvusvaheline linn ja seda tasub esile tõsta.“