Urmas Viilma | Luteri kirikul on täpne ülevaade oma liikmetest, kuid sellest üksi ei piisa 

Siiski tuleb mul korrigeerida auväärt rahvastikuteadlase üht, ilmselt teadmatusest välja käidud väidet. Nimelt kirjutab autor: "Kahju on aga sellest, et kirik ei ole enam kui kolmsada aastat tagasi alguse saanud koguduseliikmete registreerimise traditsiooni jätkanud ja ootab statistilisi andmeid rahvaloenduselt."

Vastuseks kinnitan, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) ei ole unustanud sugugi 300 aastat tagasi alustatud traditsiooni jätkamist, vaid jätkab seda kohusetundlikult. Meil on täpne ülevaade koguduste kaupa oma liikmetest ja liikmetega seotud ametitalituste statistikast.

Artikli autor jätab kahjuks mainimata, et rahvaloendusel ei küsita andmeid ainult luterlaste ja EELK kohta, vaid ka paljude teiste usuliste ühenduste ja organisatsioonide toetajate kohta. Neil kõigil, minu andmetel isegi õigeusukirikutel, puudub väga täpne statistika. Lähtuvalt eelmise rahvaloenduse tulemustest, oli aga just õigeusklikke Eestis kõige rohkem.

Autori poolt nimetatud valikuuring ei lahenda seda küsimust lõplikult, kuna küsitletavate valim on tavaliselt liiga väike, et tuua välja väikeste ja erinäoliste usuliste gruppide toetajate arv piisava üldistusastmega. Meil tegutseb täna ajaloolisi ja tunnustatud, kuid äärmiselt väikese liikmeskonnaga kirikuid ja usuliikumisi, kes valikuuringu väikese valimi tõttu võivad jääda täiesti märkamata või nähtamatuks. Tõsi, suured kirikud "saavad pildile", kuid luterlaste jaoks see isegi poleks nii oluline, kuna meie oma statistika on väga korrektne. Väiksemad ja omanäolisemad, samal ajal ehk ka huvipakkuvamad usulised grupid, nähtavaks ei saa.