Eesti Muusikaauhinnad 2019: vaata, kes kandideerivad Aasta Klassikaalbumi tiitlile 

Esitajad: Lawrence Power (vioola), Genevieve Lacey (plokkflööt), Tapiola Sinfonietta, dirigent Olari Elts.



Tegemist on järjekorras Erkki-Sven Tüüri neljanda autoriplaadiga, mis ilmunud maineka Soome plaadimärgi Ondine all. Plaadil on kaks instrumentaalkontserti – "Illuminatio" vioolale ja orkestrile ning "Whistles and Whispers from Uluru" plokkflöödile ja keelpilliorkestrile. Albumile on salvestatud ka Sümfoonia nr. 8, mille esiettekanne toimus 2010. aasta aprillikuus Glasgow City Halls'is Šoti Kammerorkestri ja Olari Eltsi esituses.



Aasta koorimuusika album