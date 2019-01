NORRA INIMRÖÖV: politsei on saanud üle 100 vihje

RÖÖVITU: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) on olnud kadunud juba 10 nädalat. AFP/Scanpix

RÖÖVIMISKOHT: Ajakirjanikud Hagenite kodumaja ees Fjellhamaris. Reuters/Scanpix

Tom Hagen pöördus siiski koheselt politseisse. Seal otsustati, et inimrööv hoitakse esialgu saladuses ning lunaraha ei maksta. Samuti palus politsei, et meedia juhtunust vaikiks. Kurjategijatega on vahepeal saavutatud kodeeritud teadete abil ka teatud kontakt.

68aastase Tom Hageni varanduse väärtuseks hinnatakse 1,7 miljardit Norra krooni (174 miljonit eurot). Sellega on ta Norra rikkurite pingereas 172. kohal. Ärimees on oma senises elus vältinud avalikkuse tähelepanu. Juulis kirjutas aga kohalik ajaleht Dagens Næringsliv, et Tom Hageni energiafirma on viimase 11 aasta jooksul teeninud miljard krooni. Võimalik, et just see kirjutis ajendas kurjategijaid tema naist röövima.