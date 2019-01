Tohoh! Vaido Neigaus kirjutab avameelse elulooraamatu: juttu ei tule mitte ainult metroseksuaalsusest ja muusikast 

Pool käsikirjast on juba valmis ning peagi on Vaidol ees kirjastaja valimine. „See ei ole kindlasti raamat, kus ma räägin vaid muusikast ja metroseksuaalsusest. Sinna saavad kirja minu kogemused siin elus,” räägib Neigaus.

„On inimesi, kes arvavad, et mu elu on alati olnud meeletult glamuurne. Tegelikult on selle maski taga noormees, kes on elus palju raskeid aegu läbi elanud - ma räägin nendest väga avatult ja usun, et inimesed, kes seda loevad, saavad aru, et tegelikult olen lihtne inimene.”

Raamatu kirjutamise kõrvalt õpib Vaido põhjanaabrite juures soome keelt ning ei ole unustanud ka muusika kirjutamist. Hiljuti esitles Neigaus lugu „Give Me All Your Luvin´”, mille leiab tema värskelt albumilt „V:EP”. Tegemist on inglisekeelse albumiga. Muusik selgitab, et inglise keel sai valitud seetõttu, et ka tema Soome sõbrad saaksid aru, millest ta laulab. „Soovisin selle teha inglisekeelse, kuna mu elu on hetkel niivõrd palju Soomega seotud. Minu igapäevane keel on inglise ja soome keel. Sõbrad küsivad kogu aeg, millest ma laulan? Nüüd ehk ei pea ma neile tõlkima,” naerab ta.