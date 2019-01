VIIES VEERANDAEG | Alar Varrak koondisest: Hispaaniast on mängijaid üliraske kätte saada, Drell saab kutse 

Keskendusime kolmele suuremale teemale. Esmalt, mida näitasid Eesti noortekorvpalli kohta eelmisel nädalal peetud Läänemere karikaturniiri mängud? Kas 13aastase Gerrit Lehe puhul tehakse erandlik samm ja noormees hakkab suvel mängima ka Eesti U16 koondises? Mis plaanid on Mehhiko juurtega Karl Andres Matute Perneril?

Saate lõpus käisime üle Eesti meestekoondise olukorra. Paljud koondislased mängivad riikide esiliigades ja veebruarikuise MM-valikmängude akende ajal on sisuliselt kõigil mängud. Varraku sõnul on eriti keeruline seis "hispaanlaste" Rauno Nurgeri, Sander Raieste ja Euroliigas palliva Siim-Sander Venega. Ent 18aastast Henri Drelli on lootust Saksamaalt kätte saada.