Eesti vanimad rõivafirmad Marat ja Sangar loobusid karusnaha kasutamisest 

Karusnahavaba programmi esindab Eestis loomade eestkoste organisatsioon Loomus. „Sangari ja Marati kui väga tuntud ja väärikate kaubamärkide liitumine rahvusvahelise karusnahavaba programmiga on märgiks selle kohta, et karusnaha aeg nii kohalikul kui ka globaalsel moeturul on otsa saamas,” ütles Fur Free Retailer programmi projektijuht ja Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. “Jaanuari keskpaigas jõuab Riigikogu suurde saali taaskord hääletusele eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide keelustamise Eestis. Loodame, et positiivsele tulemusele annavad hoogu ka arengud moemaailmas ja tarbijate hoiakutes.”