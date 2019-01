Karl Juhkami | Naiste spordist tuleb rääkida täpselt samamoodi nagu meeste omast! 

Miks ajaloolise? Kunagi varem pole meie pallimängunaiskond mõnel olümpiaalal finaalturniirile jõudnud. Naiste saalihokikoondis on küll MMil mänginud, kuid maailma mastaabis on tegemist marginaalse alaga, mis nagu öeldud, ei kuulu olümpiamängude kavasse.

Võistkonna ajaloolise saavutuseni tüürinud peatreener Andrei Ojamets avaldas pärast EM-pileti lunastamist lootust, et ehk innustab see inimesi rohkem naiste sporti aega ning energiat pühendama.

Eriti suureks motivaatoriks peaks see olema noortetreeneritele, kes näevad nüüd täpselt, kuhu nende õpilased jõuda võivad.

„Spordis juba on kord nii, et kui tulemusi pole ning pidevalt peksa saad, siis ongi raske meeleolu üleval hoida. Aga kui sa teed sellise tulemuse, mida varem veel ka tehtud pole... kui see sind ei motiveeri, siis pole sa õige spordiinimene,” leidis Ojamets.