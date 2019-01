ÜHTMOODI RÄNK SAATUS: Edgar Savisaart ümbritsenud naisi tabasid haigused, depressioon ja läbipõlemine 

„Kes enda ja elu vastu tahab siiras olla, siis selline topeltelu on igal juhul väga raske. Ja ega ma ei saanudki aru, et see mulle niimoodi mõjub. Ma olin harjunud, et tuled toast välja, naeratad, teed oma töö, naeratad kaamerasse ja poseerid ajakirjakaantel jne. See oli minu elu olnud ja sellega ma sain hakkama. Aga sisemiselt sõi see mul ikkagi hingejõu ära ja tegi haigeks. Ühel hetkel hakkasid olema imelikud sümptomid, ma ei saanud aru, mis toimub minuga. Kuni lõpuks sain aru, mis minuga tegelikult toimub, et see haigus on kõik minu peas kinni. Kulus pea paar aastat selleks, et ennast hakata aitama, endale psühhoteraapiat tegema, selleks, et tugevaks saada,“ rääkis naine, et võitles depressiooniga.