Ekspert: tehisintellekt võtab 15 aastaga pooled töökohad üle! 

Bestselleri "AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order" autor rääkis Dailymail.comile, et maailmal seisab ees samasugune kriis nagu talunikel tööstusrevolutsiooni ajal. Inimestel polevat aimugi, kuidas tehisintellekt tööhõivele mõjuda võib. Kai-Fu Lee sõnul tuleb inimesi koondamisohust hoiatada ning neile ümberõpet võimaldada.