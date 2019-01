Laevakapten ja laskesportlane?! Endine miss Liis Lass on kui üllatusmuna 

Kas teadsid, et Liisi tagataskus on laevakaptneni paberid ning tegemist on litsenseeritud laskesportlasega?

Lisaks eelmainitule, on Liis Lass ka paljude armastatud lugude sõnade autor, kes koostööd on teinud selliste Eesti muusikutega nagu Lenna Kuurmaa, Birgit Sarrapi, Rolf Roosalu ja Luisa Värgiga. Tuntuim on ilmselt „Kodutunde” tunnusmuusikaks valitud „Kodu” Luisa Värgi esituses, mitmed lood on valitud kandideerima ka Eestit esindava euroloo valmistele.