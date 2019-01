KATSE | Kui palju sügavkülmutatud kala sulatamisel kaalus kaotab?  

Parim viis sügavkülmutatud kala sulatamiseks olevat panna see kilekotti, sulgeda kott õhukindlalt ja tõsta külma vette. Kauss vee ja kalaga jääb toatemperatuurile. Kuna vesi juhib soojust paremini kui õhk, sulab kala seal kiiremini kui külmkapiriiulil. Pealegi hoiab kilekott ära bakterite paljunemise. „Üks 200grammine filee võiks tunniga sulanud olla,“ pakub Tallinna Teeninduskooli kokandusõpetaja Eero Kippa ja hoiatab, et külmunud kala lahtiselt vette panna ei tasu, see rikub tema maitset. Võimalusel soovitab ta siiski kala külmkapis sulatada – mida aeglasemalt kala sulab, seda paremini ta praadides koos püsib.