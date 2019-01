PANE NALJALIHASED VALMIS! Koomikud Mattias Naan, Tigran Gevorkjan annavad rahvale ainulaadse stand-up show 

Armeenia juurtega Tigran Gevorkjan räägib, et jõudis stand-upini hetkel, mil nägi 5-aastaselt enda vanemaid köögis vaidlemas. „Viisin selle lavalaudadele alles hiljem,“ lisab ta. Mattias Naani esimene kokkupuude püstijalakomöödiaga oli seevastu alles sel aastakümnel. „Stand-upini ma tegelikult väga ilusti ei jõudnudki, vaid pigem pidin ise ennast vägisi sinna vedama, umbes nagu klaustrofoobi liftiga viimasele korrusele,“ muheleb Naan. „Kui see piinarikas liftisõit oli ära tehtud, hakkas pilvelõhkuja aknast päris ilus vaade paistma. Siis meenus, et mul on ju kõrgusekartus ka, nii et siiamaani higistan ja jalad värisevad enne lavale minekut,“ meenutab koomik enda esimest ülesastumist 2012. aastal, aga lisab, et see kõik on suurema eesmärgi nimel.