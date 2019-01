Instagram annab märku, kui keegi su fotost kuvatõmmise teeb 

Veebikülg The Tab kinnitab, et Instagrami kasutajad saavad taas teate, kui on nende fotost kuvatõmmise teinud.

Instagram juurutas eelmise aasta veebruaris põhimõtet, et kasutaja saab näha, kes on nende Instagram Storiesist kuvatõmmiseid teinud. Kuid mullu juunis lõpetas Instagram selle teenuse pakkumise.

Nüüd on Instagrami kasutajad märganud, et kuvatõmmiseteated on tagasi, kuid need ei puuduta Instagram Storiest. The Tabi teatel annab platvorm märku, kui oled Instagramis otsesõnumiga kellelegi foto saatnud ning adressaat sellest kuvatõmmise teeb ja selle salvestab. Sel juhul ilmub su postkasti sõnum "screenshot".