Telli professionaal kodu koristama – säästad aega ja raha! 

Puhastusfirma Moppi.ee Eesti OÜ tegevjuht Sten Kreisberg nendib, et koristaja tellimisel ongi esmane ja peamine põhjus aja kokkuhoid – ehk muidu koristusele kuluval ajal on võimalus teha midagi muud. „On selleks kiire tööelu, lastega vaja tegeleda või asjatoimetused kodust väljaspool. Lisaks on oluline ka mugavus ehk ei pea muretsema, kuhu ma koristuse planeerin. Tuleb inimene ja asi korras,“ lausub Kreisberg.

Kodukoristuse professionaalil on olemas õiged vahendid ja võtted. „Tänapäeval on poes meeletult suur valik igasuguseid keemiatooteid ning kõikide omadusi ei teagi. Teatud pinnad vajavad erivahendeid ning osta pudel üht keemiatoodet ja kasutada vaid korra, oleks raiskamine. Samas professionaalil on need olemas, seega ei pea endal kappi mõttetuid asju täis ostma,“ toob Kreisberg välja.

Tema hinnangul on kodukoristuse tellimisel terve rida plusse, kuid miinuseid praktiliselt ei leidugi. „Pigem on siin usalduse küsimus, mis tihti vaevab – et kuidas ma luban võõral inimesel tulla enda koju isiklike asjade vahele. Kodukoristust pakkuvate puhastusteenindajate jaoks on see argipäev ning nad ei pööra tähelepanu isiklikele asjadele,“ leiab Kreisberg. Samas, kui klienti see häirib, siis saab isiklikud asjad silme alt ära tõsta.

Tihti kiputakse arvama, et koristaja tellimine on rikaste lõbu. Sten Kreisbergi kinnitusel ei vasta see tõele. „Meie klientuuris on inimesi alates üksikvanematest, kes elavad paneelmajade väikestes korterites, kuni eramuteni (seda Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis). Pigem on küsimus põhjuses, miks kliendil kodukoristust vaja on. Küll oleme märganud, et nooremad on altimad teenust tellima. Vanem generatsioon on oma harjumustes kinni ning mõtlevad, et perenaine pole tõeline perenaine, kui ise ei korista,“ mõtiskleb ta.

Kodukoristamise plussid on seevastu: aja kokkuhoid, ei pea osta ebavajalikke keemia- ja puhastustöövahendeid, mugavus, asjad saavad puhtaks nii nagu olema peavad ning positiivne emotsioon, mis kaasneb sellest, kui saabud puhtasse ja säravasse koju.

Kui tihti soovitakse koristusteenust tellida, sõltub igast kliendist individuaalselt. „Meil on kliente, kes tellivad kodukoristuse kord nädalas, teised soovivad teenust kord kahe nädala jooksul ja leidub neidki, kes soovivad kord kuus või aeg-ajalt tellivad oma äranägemise järgi. Küll oleme aga täheldanud, et regulaarsem koristus hoiab kodu puhtamana, mis tähendab kliendi jaoks ka väiksemat rahalist kulu,“ selgitab Kreisberg.

Ta toob näiteks sanitaarruumides tekkiva katlakivi. „Kui sealt puhastada kord nädalas, siis seda ei jõuagi tekkida. Samas, kui seda puhastada kord kuus või kord kahe kuu jooksul, siis on seda juba raskem eemaldada ning võtab rohkem aega. Küll on aga kodukoristuses rusikareegliks kevadised suurpuhastused ning akende pesu, mis on hooajaline. Lisaks soovitakse tihti enne pühi, kui hakatakse külalisi vastu võtma, suuremat puhastust kodus,“ räägib Kreisberg.