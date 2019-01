Kalakolmapäev: mida teha valgest kalast? 

Kui kala läheb taldrikule terve tükina, siis retseptis toodud kala odavama vastu vahetada ei tasu. Küll aga võib sellise vangerduse teha suppides või paja- ja vormiroogades, arvab staažikas kokk ja Tallinna teeninduskooli kutseõpetaja Eero Kippa. „Näiteks võib koha asemel kasutada pangasiust. Kunagi pidi igal eestlase peolaual olema koha tainas. Samas võib seda teha ka odavamast kalast, kui hea kaste on juures,“ on see Kippa sõnul siiski katsetamise küsimus.