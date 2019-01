Timur Sagitov: Eesti 200 aktsioon meenutab pronksiööd 

Hobujaama trammipeatusesse ilmunud plakatid jagasid peatuse kaheks: üks osa ainult eestlastele, teine ainult venelastele. Eestimaa Roheliste liige Timur Sagitov ütleb Vetšjorkas , et üldiselt pole tal nn viiruslike reklaamikampaaniate vastu midagi. „Väärt asi, rahanappusel kasulik."

„Eesti 200 aktsiooni ma heaks ei kiida, kuna see on meenutus üsnagi hiljutisest ühiskonna lõhenemisest - pronksiööst. Olukord on alles paranema hakanud," kirjutab Sagitov.