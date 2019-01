HELENI BEEBIBLOGI | Oleksin Carmeni peaaegu haiglakoridoris sünnitanud, sest töötajad väitsid, et mu sünnitegevus veel ei käi 

Koostasin omale rasedana sünnitusplaani. Plaanisin tuhude ajal vannis mõnuleda, aeg-ajalt seljale dušši lastes, ning palli otsas hüpates. Plaanisin kuulata telefonist rahustavad dubstep-muusikat ja mingil hetkel saada selga rahustava epiduraalisüsti. Ilmselgelt on see kõik võimalik ainult sünnitustoas, mimtte kuskil mujal. Ma ei arvanud, et sünnitus täpselt plaani järgi kulgeb, kuid ma ei osanud arvata ka seda, et ma beebi peaaegu kuhugi haigla eelsünniosakonna tualetipotti sulpsatan.