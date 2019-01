Jevgeni Krištafovitš: Eesti 200 kampaania oli ebaprofessionaalne haltuura

Krištafovitš nendib, et ühiskonda elevile ajavad ja arutelu provotseerivad aktsioonid on väga peen ja tõsine žanr. "Selleks, et neis edu saavutada, tuleb olla andekas inimene ja professionaal. Ja veel tuleb väga hästi tunda ja mõista sihtgrupi kultuurikoodi. Eriti siis, kui sihtgruppe on õigupoolest kaks - eesti ja vene. Selle kampaania korraldajad osutusid oma ametis halvasti ette valmistunud inimesteks, seetõttu määrisid nad oma klientidele kaela täieliku haltuura, mis tegi partei Eesti 200 mainele märkimisväärset kahju."