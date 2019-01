"PUUDUTA MIND" 61. saate külaline on teejuht-veedatar Alexis Varnum 

„Juba aastate eest tuli teadmine, et mõistan üht võõrast keelt – oskan selles kirjutada, aga tõlkida mitte. Minu õpetajad on tänaseks kinnitanud, et see on valguse keel,“ kinnitab Alexis Varnum (52), kes teab, et on Maale kehastunud teisi inimesi aitama.