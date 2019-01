Insaider jagas uut infot "Grease'i" tähe tervisliku seisundi kohta 

Austraalia näitleja ja laulja (70) teatas 2017. aastal, et kunagine rinnavähk on tagasi. Siirded on välja löönud ristluudes. Aasta lõpus väitis mitu väljaannet, et Olivia on surmasuus. Arstid olevat talle ennustanud eluiga enam mitte kuudeks, vaid üksnes nädalateks. Radar Online'i teatel peab Newton-John, hambad ristis, vastu vaid selleks, et oma tütre pulmad ära näha.

Seepeale avaldas Newton-John videoklipi, kus ta eitas naerdes kuuldusi peatsest surmast. Fännid said julgust juurde - Olivia nägi suurepärane välja.

"See mängib Olivia ravis ja tervenemises tähtsat rolli," ütleb People'i allikas. "Suur teene selles, et ta nii hea välja näeb ja end nii hästi tunneb, on holistiline ravi. Olivia on alati toonitanud keha, vaimu ja hinge tervendamist."

Insaideri sõnul võttis Newton-John pärast hiljutisi Californias tehtud raviprotseduure kosumiseks aja maha. Kulus paar kuud, et ta uuesti jaksu tagasi saaks. "Ta jätkab pidevalt ravi, aga tal läheb hästi."