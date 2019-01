Eesti Laul „Eesti laulu“ poolfinalist Ranele töötab muusika kõrvalt huvijuhina ja korraldab vallaelu: mõtlen juba paar aastat, kas loobuda muusikast või tööst koolis Katharina Toomemets , täna, 08:00 Jaga:

Ranele Ardo Kaljuvee

„Mõtlen juba paar aastat, millisel suunal ma peaksin edasi minema, kuid ma ei suuda hetkel millestki loobuda. Ilmselt on see on tinginud ka olukorra, et mul eraelu eriti pole,“ naerab „Eesti laulu“ poolfinalist Ranele (29), kes lisaks muusikale töötab huvijuhi ja arvutiõpetajana, kuulub kohaliku omavalituse volikokku ja hariduskomisjoni, ning kõige selle kõrvalt korraldab veel ka lastelaagreid!