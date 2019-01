Siseujulad on hädas rahapuuduse ja kasimata klientidega 

Hoolimata arenguruumist basseinide suuruses ja arvukuses, algas mullu ujumise algõpetuse revolutsioon, mis tähendab, et nii riik kui omavalitsused panustavad aastas umbes 2 miljonit eurot, et 14 000 koolilast võiks saada kohustuslikku ujumise algõpet. Eesti ujumisliidu ujumise algõpetuse projektijuht Helen Link sõnas, et ujuma õppimine on sama oluline kui lugemis- ja arvutamisoskus.