50 NIPPI | Akrojooga soosib inimeste omavahelist suhtlemist ja usaldamist 

Erineb sellepoolest, et akrojooga praktiseerimiseks on vaja vähemalt kahte inimest. Puudub asendite süstemaatiline kordamine. Pigem toimub tantsulis-akrobaatiliste liikumiste seeria maas lamava partneri väljasirutatud jalgadel või koos püsti olles.

Välisel vaatlusel võib tunduda, et joogaga pole sel üldse mingit pistmist, kuid iga poosi ja liikumise sooritamiseks on vajalik sügava ja rahuliku hingamise kontroll, meditatiivne kohalolu hetkes ja nii enda kui ka partneri keha tunnetus.

Akrojooga soosib inimeste suhtlemist ja usaldamist ning on paaridele hea võimalus teha midagi koos

Minu nägemus akrojoogast on, et see pakub ülihea võimaluse uusi inimesi kohata, sest tavaliselt harjutatakse kahe- kuni neljainimeselistes gruppides. Samuti soosib see inimeste suhtlemist ja usaldamist, sest igat liikumist või poosi sooritades on vajalik, et mõlemad partnerid suhtlevad, kuidas nad midagi liigutavad. Üheks paljudest eesmärkidest võiks olla nii enda, kui ka paarilise kehatunnetuse arendamine mõnusas seltskonnas.