Usust lahti öelnud saudi tüdruk: perekond tapaks mu, kui kätte saaks 

Tema saaga sai alguse põgenemisest oma perekonna juurest. 18aastane tüdruk ütles nimelt islamiusust lahti ning on veendunud, et fanaatiline perekond korraldaks otsekohe tema hukkamise, kui ta nende juurde naaseks. Ta põgenes vanemate eest Kuveidis, kus perekond parajasti puhkust veetis.

Rahaf oli teel oma reisi lõpp-punkti Austraaliasse, kuid Taimaal ei saanud ta luba maale minna. Lennujaama ametnikud valmistusid tüdrukut sunniviisiliselt tagasi Kuveidi lennule toimetama, kui Rahaf ennast lennujaamas asuvasse hotellituppa barrikadeeris. Ta lubas, et enne ta toast ei lahku, kui pole ÜRO esindajatega rääkida saanud. Taimaale saabus ka tüdruku isa, et tütar endaga kaasa vedada.

Kolmapäeval kinnitasid Austraalia võimud, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet tunnistas Rahafi põgenikuks ning tema taotlust Austraalias asüüli saada hakatakse nüüd üle vaatama. Austraalia siseministeerium kinnitas oma pöördumises, et tüdrukusse ei suhtuta tema ootamatu tuntuse tõttu kuidagi teisiti (s.t paremini) ning tema taotlus läbib kõik samasugused etapid nagu iga teinegi. Tema turistiviisa on tühistatud.