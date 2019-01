Keskerakond tahab õigeusu jõulud muuta riigipühaks 

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimäe sõnul on Aas tõstatanud suurele osale Eesti inimestest olulise küsimuse ja saanud heakskiitvat tagasisidet. Teiste seas on mõtet toetanud ka Eesti kirikute nõukogu president peapiiskop emeeritus Andres Põder. „Eestis on võrreldes muu Euroopaga vähem riiklikke pühi ning Keskerakond toetab, et vabu päevi, mida veeta rahulikult koos perega, oleks rohkem,“ selgitas Hanimägi. „Kas see päev võiks olla ülestõusmispüha, õigeusu esimene jõulupüha, mõlemad või midagi muud, on laiema arutelu küsimus, kuid kahtlemata kaalub erakond kõiki neid võimalusi ja toetab riikliku püha lisandumist.“