Lenna vihjas, et Vanilla Ninja teeb comebacki? 

Lenna rääkis Elmari raadios oma uuest plaadist, kuid ka tulevikuplaanidest. Muuhulgas ütles ta järgmist: “Eks ole näha kuhu meid muusika viib nii üksi kui bändiga, samas on mul ka üks teine bänd minevikust, mis ehk natukese aja pärast võib-olla hakkab ennast näitama. Välismaa lavad on meile kõigile kättesaadavad tegelikult. Unistan suurtest ja uutest lavadest.”

Võib eeldada, et “teine bänd minevikust”, mida Lenna mainis, on justnimelt Vanilla Ninja.

Eelmise aasta 1. aprillil käisid Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder saates “Hommik Anuga”, kus rääkisid, et kätte on jõudnud lõpuks see aeg, kus nad tunnevad, et võiks Vanilla Ninjale taas elu sisse puhuda. Naised lubasid bändiga suvel tuuritama minna ja hakata uut plaati ette valmistama. Fännide pettumuseks oli tegu aprillinaljaga.

Lisaks on plaaniga nõus Vanilla Ninja rahva ette toonud muusikaprodutsent Sven Lõhmus. "Why not? Muidugi võiks. Kui nad on sellega päri, et tahavad seda teha, siis mina võin ju aidata," kiitis Lõhmus Pireti ja Lenna plaani takka, arvates, et publikut bändile võiks jaguda ka nüüd, kaksteist aastat hiljem.