Igor Kopõtin: Eesti 200 osutas tõsisele probleemile – lõhestatud, integreerimata ühiskonnale 

Minu arvates oli tegemist hea reklaamitrikiga. Eesti 200-l õnnestus avalikkuse tähelepanu saada ning samaaegselt ka oma valimisprogrammi raskuskeset esitleda. Võiks lausa öelda, et sellise sammu kriitikud kardavad ise tõele näkku vaadata. Lõppude lõpuks näitas Kristina Kallas ju Eesti riigi jaoks edasilükkamatut probleemi: 100. tähtpäeva aastal on meie ühiskond lõhestunud, integreerimata. Ja see on ohuks heaolule, turvalisusele ning arengule.