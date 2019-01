Ratas vannub, käsi südamel, et annetas oma raha ega teadnud mustast rahast 

Meedias on suure tähelepanu all 2006. aasta, mil ka praegune peaminister Keskerakonnale suuri annetusi tegi. Ratas on öelnud, et tema ei olnud 2006. aastal tehtud annetustega kursis.

„Erakondade rahastamine on olnud kõike muud kui läbipaistev ja ma arvan, et siin praktikad ei erine karvavõrdki erakondadel,'' ütles Sepp ja lisas, et see on tavaline, kui keegi toob kuskilt raha ja see jagatakse annetuste kaudu erakonnale andmiseks laiali. Endine poliitik tunnistas, et on ka ise varjatud annetusi teinud.