Andres Sõber | Tanel Sokule on Kalev/Cramos vesi peale tõmmatud 

Täpselt polegi aru saada, mida Kalev Wrotenist saada tahab. Lugesin, et Arnett Moultrie soovitas teda ja nii see Wroten siia kutsutigi. Tegeleme Kadrina Karudes värbamistega samamoodi. Mänguliselt lootsin vägevamat meest.

Või võtame Madis Soodla, kellel Kairys üldse mängida ei lase, nagu lollitab. Võta siis juba mingi uus kutt, kes treeninguprotsessis osaleb, sest Soodlast enam ilmselt midagi ei tule. On vanasõna, et kett on täpselt nii tugev kui on tema nõrgim lüli. Ja kui Soodla ja Kitsing on nõrgimad lülid, siis ei saa me kuigi tugevast ketist rääkida.

Need on Kairyse puhul sellised asjad, mida mina ei teeks. Või teeks teistmoodi. Kohati tundub, et Kairys pole osades asjades kõige teravam pliiats.

Aga see ei tähenda, et Kalevil ei võiks Ühisliigas hästi minna. Kui vaadata tabelis kolmandast allapoole, siis see tase pole üldse hullu. Kui on Mirkovic ja Lewis olemas, siis sellest aitab küll.

Chavaughn Lewise rusikaskandaalist. Selge see, et isiklikuks ei tohi minna ja Lewist nokiti. Aga tavaliselt pannakse sellise matsu eest täie rauaga. Objektiivselt oleks ta pidanud rohkem karistada saama, kas või suure rahatrahvi näol.

Samas on tegu esimese Eesti-Läti liiga viljaga, mida alaliit ja president Jaak Salumets kandma pidid. Alaliidu seisukohast tegi Salumets muidugi õigesti, et ta Lewist kaitses ja dzoti peale viskus.