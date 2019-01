Elu Jüri Kuuskemaa: „Tegin sammu paremale, astusin tühjusesse ja plärtsatasin alla.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:02 Jaga:

ÕNNETUSE OHVER: "Paaril päeval olen käinud juba ka ühe karguga, aga jalg on veel astudes hell. Luud peavad kokku kasvama ja see võtab aega,“ räägib Kuuskemaa, et käib praegu väga vähe väljas. Martin Ahven

„Eks see õnnetus oli mulle manitsus, et tuleb kiirustada aeglaselt ja et üks samm võib lõpetada elu. Seda on kasulik meeles pidada,“ on teise korruse trepirinnatiselt alla kukkunud ja praegu luumurdudest paranev Jüri Kuuskemaa ikka talle omaselt muhedalt positiivne ja oskab ka õnnetuses midagi õpetlikku leida.