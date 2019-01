Seisukoht | Eksiilrahvuslaste võidukäik 

Need on laused, mida kohtab Eesti inforuumis viimasel ajal liiga palju. Millegipärast on aga kõige suuremateks sarnase retoorika kasutajateks n-ö eksiilrahvuslased. Tüüpiline eksiilrahvuslane ostab oma napsu ja bensiini Lätist, töötab ja elab Soomes, kuid sõna võtab ainult Eesti asjades. Ta pole kunagi sattunud Malmösse ning külastas Tartut kümme aastat tagasi, kuid teab täpselt, mitu uut pagulast on linnas igal minutil.