Ene-Margit Tiit | Miks on järgmine rahvaloendus registripõhine? 

Rootsi statistikud loevad uhkusega neid meetrikaraamatuid (mis tänaseks on digiteeritud) endi rahvastikuregistri alguseks. Tegelikult algas sarnaste kirikuraamatute pidamine samal ajal ka Eestis, mis siis kuulus Rootsi kuningriigi koosseisu, ja kuigi see komme jätkus, on ajaloo keerdkäikude tõttu esimestest meetrikaraamatutest Eestis kahjuks väga vähe säilinud. Tänapäeva Eestis tegutseb rahvastikuregister, millel küll side oma eelkäija – luterliku kirikuga – puudub. Kahju on aga sellest, et kirik ei ole enam kui kolmsada aastat tagasi alguse saanud koguduseliikmete registreerimise traditsiooni jätkanud ja ootab statistilisi andmeid rahvaloenduselt.

Üsna mitme eluvaldkonna esindajad sooviksid, et rahvaloendusse lisataks mõni nende jaoks väga vajalik küsimus. Miks loendusmeeskond selles suhtes nii tõrges on ega taha üht või paari küsimust lisada? Rahvaloendusel tehakse kindlaks vaid kõige põhilisemad faktid riigi elanikkonna, selle paiknemise ja jaotuse kohta.

Euroopas on loendusprogramm tänapäeval suhteliselt pikk ja põhjalik. Inimeste, leibkondade, perekondade ja eluruumide kohta tahetakse vastust saada 36 küsimusele, kusjuures need kõik on täpselt kokku lepitud ja vastusevariandidki on kindlaks määratud, et tulemused oleksid võrreldavad. Tavaliselt ei kuulu loendusteemade hulka hinnangud ja arvamused, vaid piirdutakse faktiliste tunnustega. Neile kohustuslikele teemadele võivad riigid omal valikul küsimusi lisada. Eesti kavatseb lisada kaks tunnust – rahvuse ja emakeele, mida on meie rahvaloendustel traditsiooniliselt küsitud.

Rahvaloendus või valikuuring?

Mitmesuguste ühiskonnale ja riigile eluliste küsimuste – olgu keelte või murrete oskus, suhtumine religiooni või tervis – põhjalikumaks uurimiseks korraldatakse tavaliselt valikuuringuid. Valikuuringutel küsitletakse loendusega võrreldes märksa väiksemat hulka vastajaid, kuid selle eest põhjalikumalt. Hästi kavandatud valimi korral ei ole valimi piiratud mahust tulenev viga kuigi suur, piirdudes ühe-kahe protsendiga. Kui aga võrrelda uuringu maksumust ja ressursikulu, siis on vahe suur – üksik küsimus loendusankeedis on korraldajatele (riigile) kallim kui terviklik valikuuring, arvestada tuleb ka vastajate summaarset ajakulu, mis loenduse korral on vastajate suure arvu tõttu märkimisväärne.

On arusaadav, et teadlastele-uurijatele on mugav ja soodne kasutada rahvaloenduse andmeid – need on kvaliteetsed ja kõiksed ning hästi kättesaadavad. Kuid loendusel ei koguta andmeid üksikutele uurimisküsimustele vastamiseks (olgu need kui tahes tähtsad), loendusandmed loovad taustsüsteemi, millele tuginedes teadlased saavad oma süvitsi minevaid uuringuid kavandada.

Pikka aega koguti andmeid ühiskonna kohta üksnes silmast silma küsitlustega. Sel viisil on aastatuhandete jooksul kogutud ka rahvaloenduste andmeid. Kuna teisi meetodeid ei olnud, polnud ka aktuaalne küsimus, kui kvaliteetsed on sel viisil kogutud andmed. Hiljem leiti andmete kogumiseks teinegi võimalus: kasutada saab andmekogudes või registrites varem talletatud andmeid. Eesotsas olid siin Põhjamaad. Suuresti tänu Rootsi kuningriigis ajalooliselt toimivale, kirikukirjadest välja kasvanud rahvastikuregistrile on Rootsis, Taanis ja Soomes sel sajandil rahvaloendused toimunud inimesi küsitlemata – loendusandmed on kokku pandud registrite põhjal. Järgmist loendust kavandavad registripõhiselt teha ka meie lähinaabrid Läti ning Leedu.