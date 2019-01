Juhtkiri | Keskerakond pidagu vabade päevade lubamisega hoogu 

Kui vaid poleks tülikat küsimust, kas muidu usuleiges Eestis pole juba niigi palju riiklikke usupühi. Sama argumendi taha on takerdunud ka teise ülestõusmispüha riigipühaks kuulutamine, olgugi et selleks jaguks tunduvalt enam poliitilist tahet. Ettepaneku toetajate seast ei leia mitte ainult Keskerakonda, vaid tegu on ühega vähestest küsimustest, kus teatav ühisosa on isegi sotsidel ja EKRE-l. Poliitiliselt palju tundlikumas õigeusklike jõuludele riikliku õnnistuse andmise küsimuses on Keskerakond seni üksi jäänud. Miks?