ÜLLATAV AVASTUS: loomad muudab monogaamseks kindel geenivalem 

Uurijad vaatlesid viit lähedases suguluses olevate liikide paari – kaht paari imetajaid ning üht paari linde, konnasid ja kalu, vahendab EurekAlert!. Need liigipaarid esindavad viit iseseisvat juhtu, kus monogaamia evolutsiooni käigus esile kerkis, näiteks kui preeria-uruhiired lahknesid polügaamsetest uruhiirtest eraldi liigina

Võrreldi geenide avaldumist isasloomade ajus, et teha kindlaks, millised muutused ühelt käitumisviisilt teisele üleminekul tekkisid. Selgus, et polügaamsete liikide monogaamseks muutumisel on olnud universaalne geneetiline valem – mõningad geenid muutuvad aktiivseks, teised lülitatakse välja.