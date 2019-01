Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Kadri Simson! Õhtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga:

ALAR TRUU

Täna tähistab oma sünnipäeva Eesti poliitik Kadri Simson. Kadri Simson on majandus- ja taristuminister, Keskerakonna aseesimees ning Keskerakonna Pärnu piirkonna esimees alates maist 2011. Simson lõpetas 1995. aastal Tartu 10. Keskkooli ja 2000. aastal cum laude Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Kadri Simsonil on magistrikraad University College Londonist. Alates aastast 1995 kuulub Simson Eesti Keskerakonda. 2003-2007.aastani oli Keskerakonna peasekretär ja 2007-2015 ning taas alates 5.novembrist 2016 Keskerakonna aseesimees. Ta oli XI, XII ja XIII Riigikogu koosseisu liige. Oli 2009-2016 Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees. Kuulus Riigikogu rahanduskomisjoni ja NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni. Oli Riigikogu Eesti-USA ja Eesti-Türgi parlamendirühma esimees. Kadri Simson oli XI Riigikogu koosseisus kõige enam kõnesid ja sõnavõtte pidanud Riigikogu liige. Simson on korporatsiooni Amicitia vilistlane ja MTÜ Lähiajaloo Uuringute Instituu