Prokuratuur lõpetas Katrin Lusti suhtes kriminaalmenetluse osaliselt

"Täna on minu jaoks väga õnnelik päev, sest väga raske on elada teadmisega kui sa oled uurimise all," kirjutab Lust. "Iga selline kriminaalmenetlus on väga koormav. Kahtlemata oli see kõik stressirohke nii mulle, mu meeskonnale kui TV3-le. Täna on tõesti minu jaoks siin maailmas üks koorem vähem ja tean, et tegin pedofiile puudutavas saates kõik, et ühiskonda puhastada ja aidata ohvrit, kes meiega ühendust võttis."