Andrei Kuzitškin: Eesti 200 kui poliitilise abordi ohver 

Vaadake, valimiskampaaniate ajal kaovad alati selle piirid, mis on lubatud. Olen ise üle elanud kümneid erinevaid valimisi. Tean suurepäraselt, kuidas poliittehnoloogid töötavad: olen ikka igasugu ilmaimesid näinud!

Siiski tegin oma arvutustes vea: reklaamitsükkel ei kestnudki kolm päeva. Kristina Kallas lõi juba järgmisel päeval kartma ja tunnistas teo üles. Oma sõnavõtus ütles ta, et „plakatid põhjustasid hirmu“. Tegelikult oli nii: eestlased olid nördinud, venelased aga itsitasid pihku. Nii vähemalt selgub Delfi kommentaariumist. Eestlaste seas põhjustasid plakatid kõrgendatud tähelepanu – Kristina Kallase pöördumise all on 600 kommentaari. Venekeelne üldsus jäi külmaks – ei rohkem kui 150 kommentaari. Vaat kui keegi kallist Putinit solvab, siis viskab kuni 400 kommentaarini.

Ja siis teine fopaa. Kristina Kallas lausa kutsub enda pihta kive loopima, öeldes, et plakatitele kirjutatud sõnum ei vasta tegelikult tõele. Mina nüüd kedagi kividega ei loobi, ammugi veel Kristina Kallast, aga seda ütlen ma küll: jah, need plakatid on kõverpeegliks, mis moonutavad tõde. Esiteks ei ole Eesti 200 esimene, kes Eesti ühiskonna segregeeritusest räägib. 30 aasta jooksul on Eestis (ja Venemaal) sellest rääkimata või kirjutamata jäänud ainult laiskvorstidel. Ka mina olen viimase nelja aasta jooksul sel teemal korduvalt sõna võtnud. Teiseks, kirjutised eestlaste ja venelaste eraldamisest plakatil viitavad teatud sundusele ja mingis mõttes kohustuslikule tegevusele.

Aga nüüd öelge mulle: kes kohustab venelasi Lasnamäele koonduma, saatma oma lapsi vene koolidesse, vahtima ainult Venemaa telekanaleid? See on nende vabatahtlik valik. On see hea? Minu meelest mitte. Aga venelastele meeldib. Eesti valitsus aga loob kõik soodsad tingimused, et olukord just nii olekski. Eriti edukas on selles Tallinna linnavalitsus, mis pole keskide juhtimise all näpuotsagi liigutanud, et eesti-vene lahususe probleemi lahendada.

Misjaoks? Lasnamäe ja Põhja-Tallinna rahvas elab Eestist vaimses, kultuurses ja poliitilises isolatsioonis. Ja nad mõtlevad, et nende erilisse „Vene maailma“, mida Keskerakond Eesti riigi enda sees on aidanud luua, on nagu looduskaitseala, kuhu „võõraid“ – eestlasi – lubatakse vaid külastajatena. Olin täiesti jahmunud, kui Eesti kultuuriminister mulle rääkis, kuidas Lasnamäel asuvate vene koolide direktorid keeldusid teda 1. septembri üritustele lubamast. Rohelist tuld näitas ministrile vaid Linnamäe Vene Lütseumi direktor. Põhimõte „jaga ja valitse“ töötab täiuslikult.

Eesti 200 aktsiooni tõeline kasusaaja oli... Keskerakond, eesotsas oma aktivisti Raimond Kaljulaidiga. Alustuseks tsiteeris Eesti meedia tema pahast sõnavõttu provokatsioonist. Seejärel mainiti poliitiku nime positiivsel toonil mitmetes Vene väljaannetes: TASS, Ren TV, Komsomolskaya Pravda, Gazeta.ru, Russia Today, Izvestija, portal 360 jne. Raimond Kaljulaidi nimetati „Keskerakonna prominentseks esindajaks, kes seisab eestlaste ja venelaste eraldatuse vastu“.